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Japonya Eski Başbakanı: Nükleer enerjinin geleceği yok

29 Mart 2017, Çarşamba 20:25
Japonya'nın Fukuşima nükleer felaketini yaşadığı dönemde ülkenin başbakanı olan Naoto Kan, nükleer enerjinin Japonya'da ve dünyada geleceğinin olmadığını söyledi. Naoto Kan, fosil ve nükleer enerji kaynaklarının yerini alacak, tarım ile güneşten enerji üretimini birleştiren projeler hakkında konuştu.

2010 yılında Başbakan Naoto Kan göreve geldikten bir sene sonra, Japonya'nın doğusunda meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından, Fukuşima Daiichi Nükleer Santali'nde sızıntı yaşanmıştı.

Nükleer santrallere yatırım yapılmasını eleştirdi

New York'taki Cornell Üniversitesi'nde bir konuşma yapan Kan, "Japon siyasetçiler deprem ve tsunami afetlerine tepki verme konusunda fazlasıyla deneyimli; ancak hiç kimse bu tür bir felakette ne yapılacağını bilmiyordu," diyerek, nükleer felaketlerin etkilerinin altını çizdi. 

Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nde Uygulamalı Fizik dalında lisans öğrenimi almış olan eski başbakan Naoto Kan, felaketin yol açtığı sonuçları henüz kimsenin aydınlatamadığını belirtti. Soğutma sistemlerinin devre dışı kalması durumunda reaktörde erime yaşanacağını bildiğini ifade eden Kan, santralden sorumlu olan Tokyo Elektrik Enerjisi Kurumu'nun, durumun ciddiyetini hemen kavrayamadığını ve ardından bizzat kendisinin santrali ziyaret ettiğini söyledi. 

Japonya'da 50 milyon kişinin radyasyon nedeniyle tahliye edilip göç etmek zorunda kalacağı "en kötü durum senaryosunu" başarıyla atlattıklarını ifade eden Naoto Kan, 

Japonya'da şu anda iktidarda olan Liberal Demokrat Parti'nin nükleer yatırımlarına devam etmesini de eleştirerek, nükleer enerjinin Japonya'da geleceğinin olmadığını belirtti.

Kan görevinden istifa etmeden önce, Japonya'nın nükleer enerjiyi 2030 yılı itibariyle bırakmasını teklif etmişti. 

"Etkilerinin tamamen geçmesi 100 yıl sürecek" dediği Fukuşima vakasının ardından, Japonya Parlamentosu'na yenilenebilir enerji konusunda yasa tasarıları getirdiklerini söyleyen Kan, bu sayede Japonya'da güneş enerjisi konusunda önemli atılımlar ortaya çıktığını vurguladı.

Dünya'ya yenilenebilir enerji çağrısında bulundu

"Güneş ışınları; tarım mahsulleri ve güneş panelleri arasında paylaşılabilir," diyen Kan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bu uygulama yaygınlaşırsa, Japonya enerji ihtiyacının yarısından fazlasını tarlalardan temin edebilir. Nükleer enerji ile fosil yakıtlara bağımlılığın sona ermesi ve yenilenebilir, doğal enerjinin kullanılması; barış ve huzur içinde bir dünyanın yolunu açabilir. Ben kendimi, yılmaksızın bu hedefin gerçekleşmesine adayacağım."

DHA

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