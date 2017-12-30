Kabul edilebilir değil, ama hayırlı olsun

TÜRK-İŞ: “Asgari ücret, işçilerin ve toplumun beklentilerini karşılamamıştır. Bu durumun iş barışı ve sosyal barışı bozabileceği endişesi maalesef devam etmektedir.”

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TÜRK-İŞ), “Asgarî Ücret Tespit Komisyonunun işveren-devlet kesimi temsilcilerinin oy çokluğu görüşüyle belirlenen asgarî ücrete, Komisyonda işçi kesimi adına görev yapan Türk-İş temsilcileri katılmamış ve muhalif kalmıştır.” değerlendirmesinde bulunuldu. TÜRK-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyon temsilcilerinin muhalif kalma gerekçelerine yer verildi. Açıklamada, ekonomik büyümenin işçilere yansıtılmadığı, işçilerin yine fedakârlığa zorlandığı ve bu yaklaşımın gittikçe artan gelir adaletsizliğinin çalışanlar aleyhine daha da bozulmasına neden olduğu savunuldu. İşçi temsilcilerinin, Komisyon çalışmaları başladığında mevcut asgarî ücrete hedeflenen enflasyon ya da biraz üzerinde belirlenecek oranda yapılacak artışın yeterli olmayacağı, olumsuz yaşama şartlarını beklendiği ölçüde düzeltmeyeceği, bu sebeple kabul edilemez olduğunu belirttikleri bildirildi.

BEKÂR İÇİN BİLE NET 1.893 TL

Komisyonun verdiği görev doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), bir çalışanın geçim şartlarını hesapladığına işaret edilen açıklamada, aile unsurunun bulunmadığı bu hesaplamaya göre, 2017 Kasım ayı itibarıyla ağır bir işte çalışan bekâr bir işçinin aylık harcama tutarının net bin 893 lira 90 kuruş olduğu aktarıldı. İşçi kesiminin, TÜİK tarafından belirlenen net tutarın temel alınmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Asgarî ücret, pazarlık ücreti değildir. Bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tesbit edilen taban ücrettir, ancak işçi kesiminin bu talebi, Komisyonda görev yapan işveren-devlet kesimi temsilcileri tarafından dikkate alınmamıştır. Asgarî ücret, pazarlık konusu yapılmış ve düşük belirlenerek, oy çokluğuyla kabul ve ilân edilmiştir. Bu yaklaşım gelir eşitsizliği ve adaletsizliğini daha da büyütmektedir. Kararlaştırılan asgarî ücret, ülkede uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikaların bir yansımasıdır.”