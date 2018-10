Kaçak elektrik bedeli de vatandaşa yükleniyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Meclise soru önergesi yöneltti ve “Vatandaşlar arasında büyük tepkiye neden olan kayıp-kaçak bedellerinin vatandaşa yüklenmesi uygulamasından vazgeçilmeli” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ağustos ayından bu yana üçüncü kez zamlanan elektrik fiyatlarını ve kayıp-kaçak bedelinin vatandaşın sırtına yüklenmemesini TBMM gündemine getirdi. Gürer, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fuat Dönmez’e yönelttiği yazılı soru önergesinde, “Vatandaşlar arasında büyük tepkiye neden olan kayıp-kaçak bedellerinin vatandaşa yüklenmesi uygulamasından vazgeçilmeli” dedi.

Bu uygulamadan vazgeçilmeli

Yasal düzenleme ile kayıp ve kaçak bedellerinin elektrik faturalarını düzenli bir şekilde ödeyen vatandaşların sırtına yüklendiğini hatırlatan Gürer, “Vatandaşa, kullanmadığı elektrik bedelini ödettirme uygulamasından vazgeçilmesi gerekli” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Dönmez tarafından cevaplanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “Vatandaşın sırtına yüklenen kayıp- kaçak bedelinin kaldırılmasıyla ilgili bir düzenleme düşünülmekte midir?” diye sordu. AKP tarafından çıkarılan kanunî düzenleme ile Sayaç okuma bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli, dağıtım bedeli ve perakende satış hizmet bedelinin yanı sıra kayıp-kaçak bedelinin de faturalara yansıtıldığını kaydeden Ömer Fethi Gürer, yasal düzenlemeyle kayıp-kaçak bedeliyle ilgili olarak vatandaşın yargıya başvurma hakkına da kısıtlama getirildiğini hatırlattı.

3 kez zam yapıldı

Ağustos ayından bu yana, konutlar için her biri yüzde 8 ve yüzde 9 olmak üzere elektrik fiyatlarına 3 kez zam yapıldığını hatırlatan Gürer, Yüksek Planlama Kurulu’nun aldığı karar gereği, EPDK’nın elektrik tarifelerini 3 ayda bir düzenlemesi gerektiğini ancak son 2 ayda elektrik fiyatlarına 3 kez zam yapıldığını bildirdi.

Vatandaşın beli büküldü

Zamların vatandaşın belini büktüğünü ifade eden Gürer, “AKP’nin ülkemizi her alanda dışa bağımlı kıldığı yanlış enerji politikaları, elektrik ve doğal gaza yapılan zamlarla açıkça görülmektedir. Konutlarda elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 9 zam her üretilen ürüne aynı zamanda zam demektir. Bir yılda konutlarda elektriğe yüzde 45, doğal gaza ise yüzde 35 zam yapılması her kesimi doğrudan etkilemektedir. Elektrik faturasını eline alan bizleri arıyor. Dar gelirli nasıl geçineceğiz diye kara kara düşünüyor” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ

mkara@yeniasya.com.tr