Kamu konutlarında kira bedelleri belli oldu

Kamu konutlarının 2018 yılı aylık kira bedelleri belirlendi. Buna göre yurt içindeki kaloriferli konutlarda aylık kira bedeli metrekare başına 4,25 lira olacak.

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt içinde kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar için metrekare başına 2,07 lira, kalorifersiz konutlarda 3,24 lira, kaloriferli konutlarda 4,25 lira aylık kira bedeli alınacak. Belirlenen kira bedellerine ek olarak, kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan aylık metrekare başına 0,50 lira tahsil edilecek.

Elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacak. Bununla birlikte elektrik sayacının ayrılamaması halinde metrekare başına 0,95 lira, su sayacının ayrılamaması durumunda metrekare başına 0,82 lira, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılamaması halinde 1,76 lira, konutlarda kullanılan suyun şehir şebekesi dışında kaynaklardan (kuyu, artezyen, kaynak suyu gibi) karşılanması durumunda ise 0,44 lira ilave kira bedeli alınacak.

Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlar

Kamu Konutları Kanunu ile ilgili yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,70 lira yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli alınacak.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek her bir metrekare başına 0,19 lira tahsil edilecek.

Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.