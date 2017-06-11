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Kanayan yara: Üniversiteli işsizler

11 Haziran 2017, Pazar 10:37
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Bağ-Kur’lu esnafımızın sağlık hizmeti alabilecekleri yeni bir düzenlemeyi inşallah parlamentomuzdan en kısa zamanda geçirebilmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (BESOB) düzenlediği iftar programına katıldı.

İftarda konuşan Bakan Müezzinoğlu, “Bugün genç işsizlerimiz var özü itibariyle baktığımızda bu gençlerin büyük çoğunluğu üniversite mezunu, her yaşta 1 milyon 250 bin genci ve güçlü bir potansiyeli olan bir ülkenin mensuplarıyız. Siyasi istikrar ekonomik istikrarı, ekonomik istikrar büyümeyi ve gelişmeyi orta ve uzun vadeli projeleri yapabilmeyi önümüze getiriyor. Önümüzdeki dönemde orta ve uzun vadeli projelerimizle özellikle gençlerimizin yeni yeni meslek alanlarında, girişimci olabilmeleri onları küçük esnaf ve yarının büyük esnaf sanatkarları olabilmeleri adına onlarla bir arada olacak onların yanında olup destekleyeceğiz” dedi.

15 Temmuz sonrası, olumsuz koşullar nedeniyle kamuya vergi ve SSK prim borçları olan 1 milyon 300 bin esnafın devlete 13 milyar liralık borcunun yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasal düzenlemenin TBMM'den geçtiğini ifade eden Müezzinoğlu, artık müracaat dönemine girdiklerini belirtti. Esnafın devlete olan borç yükünden kurtarması için bu yapılandırmaya duyarlı olmalarını isteyen Bakan Müezzinoğlu şöyle konuştu:

"Bu yapılandırmayla bir taraftan borçlarını öderken, diğer taraftan da geleceğe olan umutlarını ve güvenlerini arttırarak devam edecekler. Esnaf ve sanatkarımızı bu zor dönemlerde veya bazı mesleklerin giderek kayboluyor olmasından, farklı nedenlerden zora ve sıkıntıya düşmüş Bağ-kur'lu esnafımızın sağlık hizmeti almakla ilgili oluşan sorunlarını oluşturan yasal düzenlemeyi önümüzdeki hafta parlamentoya getireceğiz. Borçları sebebiyle sağlık hizmeti alamayan yıl başından itibaren böyle bir sıkıntı başladı. Bağ-kur’lu esnafımızın sağlık hizmeti alabilecekleri yeni bir düzenlemeyi inşallah parlamentomuzdan en kısa zamanda geçirebilmeyi arzu ediyoruz.”

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Etiketler: müezzinoğlu, işsizlik
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