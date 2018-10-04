Kapanan iş yeri sayısı arttı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılın 9 ayında 2017’nin aynı dönemine göre açılan iş yeri sayısının yüzde 0.82 ile sınırlı artış gösterirken, aynı dönemde iş yeri kapanışlarının yüzde 12’yi geçtiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre, ocak-eylül döneminde 174 bin 719 iş yerinin açıldığını, 78 bin 944 iş yerinin kapandığını açıkladı. Eylül sonu itibarıyla sicile kayıtlı 1 milyon 738 bin 12 kişi olduğunu ve bu kişilere ait 1 milyon 870 bin 677 iş yeri bulunduğunu belirten Palandöken, esnaf ve sanatkarların 280 bin 686’sını kadınların, 1 milyon 457 bin 326’sını ise erkeklerin oluşturduğunu vurguladı. Söz konusu dönemde, en çok büfe, bakkal ve market açıldığına işaret eden Palandöken, bu meslek kolunu lokantacılık faaliyetleri, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, servis aracı işletmeciliği, şehirler arası yük taşımacılığı ve pazarcılık faaliyetlerinin takip ettiğini bildirdi