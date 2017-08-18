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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Kapanan şirket sayısı arttı

18 Ağustos 2017, Cuma 12:07
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 12,72 azalarak 5 bin 952'den 5 bin 195'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,28 arttı ve bin 90 oldu. Haziranda kapanan şirket sayısı bin 16 idi.

Kurulan şirket sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,91, kapanan şirket sayısı yüzde 112,89 artış gösterdi.

Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,06 artarak 41 bin 494, kapanan şirket sayısı yüzde 19,99 artarak 6 bin 988 oldu. 

Kapanan şirket sayısı arttı

Temmuzda bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 12,72, kooperatif sayısı yüzde 14,94, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 15,98 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,28, kooperatif sayısı yüzde 26,04 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,13 azaldı.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 67,91, kooperatif sayısında yüzde 76,19, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 60,81 artış görüldü.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 112,89, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,92, kooperatif sayısı yüzde 34,44 yükseldi. 

Tüm illerde şirket kuruldu

Temmuzda kurulan toplam 5 bin 269 şirket ve kooperatifin yüzde 80,32'sini limited şirketler, yüzde 18,28'ini anonim şirketler, yüzde 1,4'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,17'si İstanbul, yüzde 11,6'sı Ankara, yüzde 6,28'i İzmir'de kuruldu. Temmuzda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Öte yandan yılın ilk 7 ayında, toplam 42 bin 43 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

AA

Etiketler: şirket, tobb
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