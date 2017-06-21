Kapanan şirket sayısında patlama

TOBB’un verilerine göre 2017 yılı Mayıs ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 56,83 arttı. Kapanan gerçek kişi ticarÎ işletme sayısı ise yüzde 17,48 oranında artış göstererek bin 257 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) şirket kurulma ve kapanmalarına ilişkin istatistiğine göre Mayıs ayında Kapanan şirket sayısı 2016 yılının aynı ayına göre %56,83 arttı. 2016 yılı Mayıs ayında 505 şirket feshi bildirilirken, bu sayı 2017 yılı Mayıs ayında 792 olarak kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticarî işletme sayısı ise %17,48 oranında artarak bin 257 oldu. Kapanan şirket sayısında bir önceki aya bakıldığında yüzde 8.20 artış gözlendi. Kapanan küçük şirket sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 9.88 artarken kapanan kooperatif sayısı yüzde 11.54 azaldı. Mayıs ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin faaliyet dallarına bakıldığında, 254’ünün toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıt ve motosikletlerin onarımı, 155’inin inşaat ve 110’unun da imalat sektöründe olduğu görüldü. Kapanan gerçek kişi ticarî işletmelerinin 571’inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 198’inin inşaat, 109’unun imalat sektöründe faaliyet gösterdiği görüldü.

YÜZDE 56,83’lük artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden yapılan açıklamalara göre, bu yıl Mayıs ayında kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 792 sayısına ulaştı. Kurulan şirket sayısında ise bir önceki aya göre yüzde 3.07 azalış oldu. Mayıs ayında kurulan kooperatif sayısında yüzde 2.13, küçük şirket (küçük şirket) sayısı da yüzde 10.64 azaldı. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 8.20, kapanan küçük şirket sayısı yüzde 9.88 artarken kapanan kooperatif sayısı yüzde 11.54 azaldı. Yapılan açıklamada 2017 yılı Mayıs ayında kapanan şirket sayısının, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 56.83 artış gösterdiği belirtildi.

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