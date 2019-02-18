Kara liste sorunu giderilsin

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “kara liste” sorunu yüzünden esnaf ve sanatkarın kredi kullanamadığını belirterek, “Etkin bir sicil affı getirilmeli. Esnaf ve sanatkârın krediyi alabilme imkânı bankaların inisiyatifine bırakılmamalı.” ifadesini kullandı.

Palandöken, esnaf kredilerinde faiz oranlarının yüzde 47’den yüzde 4-5 seviyelerine kadar düşürülerek, limitlerin arttırıldığını kaydetti. Son 15 yılda esnafa 100 milyar lira kredi sağlandığına işaret eden Palandöken, bu yıl kullandırılacak miktarının da 22 milyar lira olarak belirlendiğini hatırlattı. Kredi faizlerinin düşürülerek, tutarın arttırılmasının esnafa çok önemli faydalar sağladığına dikkati çeken Palandöken, “Dükkanını yenilemesi, geliştirmesi, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için daha düşük faizli, can suyu niteliğinde kredi imkânları da sağlanmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

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