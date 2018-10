Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, dana karkas kesim fiyatlarının artırıldığını belirterek, "Besiciden etin alım fiyatlarında yapılan artış kırmızı et üreticilerimizi rahatlatmıştır." dedi.

Tunç, besiciden et alım fiyatlarının artmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin karkas etin besiciden alım fiyatına ilişkin, "26 lira olan ithal menşeili karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak bugünden itibaren 28 lira olarak uygulayacağımızı açıklamak istiyorum. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz." ifadelerini anımsatan Tunç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. Üreticiler dana karkas kesim fiyatlarının artırılmasını sevinçle karşıladı. Besiciden etin alım fiyatlarında yapılan bu artış kırmızı et üreticilerimizi rahatlatmıştır." diye konuştu.

Tunç, son bir yıl içerisinde yem fiyatlarına gelen zamların ve Kurban Bayramı'ndan sonra çıkan spekülatif haberlerin üreticileri zora soktuğuna işaret ederek, "Bu süreçler üreticimize zarar vermeye başladı. Yerli üretim de etkilenmeye başladı. Üreticiler maliyetlerini kurtarmak için kesim yaptırıyorlardı. Birçok üreticimiz kesilen hayvanın yerine yenisini alamıyordu." ifadelerini kullandı.

Karkas et ithalatı durdurulmalı

Alım fiyatlarının artırılmasıyla rahat bir nefes alacak üreticilerin karkas et ithalatının durdurulmasını beklediğini aktaran Tunç, bu yöndeki kararın sektörün geleceği için çok önemli olduğunu anlattı. Tunç, TÜKETBİR olarak Türkiye'de talep edilen eti karşılamaya hazır olduklarını da ifade etti.

Tunç, kırmızı et üreticilerinin, Türkiye'nin geçirdiği zor günlerde fedakarlıkta bulunmaya devam edeceklerinin altını çizerek, üreticilere verilen desteklerin her zaman karşılık bulacağını söyledi.

Ucuz et tüketilmesi amacıyla, yaklaşık bir yıl başlatılan projenin yerli üretimi destekleyecek şekilde devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, "Anlaşmalı zincir marketlere verilecek etlerin iç piyasadaki üretimden karşılanması üreticiyi daha da rahatlatacaktır. Bu da ilerleyen süreçte yerli üretimin artmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.