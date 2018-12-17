Karşılıksız çek tutarı 25 milyar TL’ye ulaştı

Ocak-Kasım döneminde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artışla 25 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından Kasım 2018 Çek Bilgileri yayımlandı. Buna göre bankalara ocak-kasım döneminde ibraz edilen 528 bin keşideciye ait 19 milyon adet çekin toplam tutarı 853 milyar TL olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 18, çek adeti yüzde 2 arttı. Aynı dönemde keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) ise yüzde 2 geriledi. Ocak-kasım döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 48 bin keşideciye ait 505 bin adet çekin toplam tutarı 25 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 29 bin keşideciye ait toplam 4.3 milyar TL tutarındaki 101 bin adet çekin daha sonra ödendiği görüldü.

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