Kartlı işlemlerde rekor

Arefe gününde bankalar arası kartlı işlem trafiğinde daha önce Anneler Günü haftasında 12,3 milyon adet olan işlem rekoru 13,9 milyon adede ulaşarak yenilendi.

Arefe gününde bu yıl 2,5 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Ramazan Bayramı verilerini açıkladı. Buna göre, Ramazan Bayramı öncesi 4 haftalık dönemi kapsayan 16 Mayıs-13 Haziran döneminde kartlarla toplam 64,8 milyar lira tutarında ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 55,3 milyar lira olan tutar, bu yıl yüzde 17 artış gösterdi. Ramazan ayı boyunca kartlı ödemelerin 4’te birini gıda harcamaları oluştururken, gıda alış verişlerinde ortalama kartlı ödeme tutarı 91 lira oldu. Bankalar arası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlem adetlerine göre daha önce Anneler Günü haftasında 12,3 milyon adet olan işlem rekoru Ramazan Bayramı arefe gününde 13,9 milyon adede ulaşarak yenilendi. Bayramın 1’inci günü 773 milyon, 2’nci günü 1 milyar 33 milyon ve 3’üncü günü 1 milyar 114 milyon lira tutarında kartlı ödeme gerçekleşti.

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