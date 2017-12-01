Kasım ayı ihracat rakamları TİM tarafından açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kasımda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar oldu.

TİM tarafından, bu yılın kasım ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, kasımda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece, ihracat tarihindeki en iyi üçüncü kasım ayı rakamları elde edildi.

İhracat, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 artışla 142 milyar 663 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise yüzde 10,5'lik artışla 155 milyar 443 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

Miktar bazında rakamlara bakıldığında, ihracat, kasımda yüzde 6,5 artışla 9,7 milyon ton, ocak-kasım döneminde yüzde 11,3 yükselişle 105,4 milyon ton düzeyinde gerçekleşti.

En fazla ihracat yapan sektör

Otomotiv endüstrisi, kasım ayında 2 milyar 645 milyon 548 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), verilerine göre, bu yılın kasım ayında 2 milyar 645 milyon 548 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Bunu 1 milyar 440 milyon 305 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 391 milyon 634 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri sektörleri takip etti.

Kasım ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 63,6 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 46,7 ile çelik sektörlerinde kaydedildi.

Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 81,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 16,4'lük artışla 11 milyar 67 milyon 837 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 15,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 6,3'lük yükselişle 2 milyar 172 milyon 613 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,9 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 1,1'lik artışla 388 milyon 723 bin dolarlık ihracat kaydedildi.