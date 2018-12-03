Kasım ayında enflasyon yüzde 1.44 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, kasım ayında yüzde 1.44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21.62 oldu.

TÜFE'de 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.63 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2.37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 0.57, konutta yüzde 0.47, lokanta ve otellerde yüzde 0.41 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.17 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6.46 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 2.85, eğlence ve kültürde yüzde 2.08, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.74 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 32.73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27.87, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25.66, konut yüzde 24.76 ve eğlence ve kültür yüzde 21.18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.