Katar Airways American Airlines'a talip oldu

Katar Havayolları'nın, sürpriz bir şekilde Teksas merkezli American Airlines'ın yüzde 10 hissesine talip olduğunu belirtildi. İki şirketin CEO'su temaslarda bulundu.

ABD havayolu şirketi American Airlines tarafından yapılan açıklamada, Katar Havayolları'nın firmaya ait yüzde 10 hisseye talip olduğu duyuruldu. American Airlines herhangi bir satış ya da ortaklık düşünmemesine ve arayışta olmamasına rağmen teklifin geldiğini belirtti.

Katar Airways'in talip olduğu yüzde, 808 milyon dolarlık bir değere denk geliyor. ABD merkezli havayolu şirketi, teklifin Katar Airways CEO'su Akbar Al Baker tarafından yapıldığını ve American Airlines CEO'su Doug Parker ile bir görüşme yapıldığını doğruladı.