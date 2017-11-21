Katılım bankalarının 9 aylık karı 1.2 milyar oldu

Katılım bankalarının net karı, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1 milyar 164 milyon lira oldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın eylül sonu itibarıyla 148 milyar 214 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 12'lik artışa işaret etti.

Katılım bankalarının 9 aylık net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1 milyar 164 milyon liraya ulaştı. Sektörün net karı, geçen yılın ocak-eylül döneminde ise 889 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Eylül sonu itibarıyla katılım bankalarının öz kaynakları 2016 sonuna göre yüzde 15 artarak 13 milyar 174 milyon liraya yükseldi.