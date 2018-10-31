KDV ve ÖTV indirimleri açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini uygulamaya alıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek veren firma sayısı 2 bin 500'ü aştı." dedi. Altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerinin uygulamaya alınacağını açıklayan Albayrak, beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarının yıl sonuna kadar sıfıra indirileceğini söyledi. Berat Albayrak, şu açıklamalarda bulundu: "Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam ediyoruz. Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18'den 8'e indiriyoruz. 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz." AA

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