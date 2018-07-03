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3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

Kemer sıkma operasyonları başlayacak

03 Temmuz 2018, Salı 00:03
Seçimden önce ertelenen ya da affedilen kamu borçları ve zamları, seçimin bitmesinin hemen ardından gündeme geldi.

Gazeteci Mustafa Sönmez, seçim sonrasında kötüye gitme ihtimali konuşulan ekonominin geldiği noktayı Seyr-i Sabah programında değerlendirdi. Sönmez, seçim sonrasına ertelenen tüm kamu zamlarının birbiri ardına geleceğini söyledi. Seçimden önce ertelenen ya da affedilen kamu borçları ve zamları, seçimin bitmesinin hemen ardından gündeme geldi.

Enerjiden vergiye kadar birçok alanda yeni fiyat ayarlamaları yapılması bekleniyor ve kamuda ciddi bir kemer sıkma operasyonunun başlayacağı öngörülüyor. Ekonomist ve gazeteci Mustafa Sönmez, kamunun borç yükünün ciddi biçimde arttığını dile getirirken 12 ay içinde 240 milyar dolar gibi bir rakamın ödenmesi gerektiğini dile getirdi. Sönmez seçimden önce hiç konuşulmayan zamların ve yeni kemer sıkma politikalarının bizi beklediğini söyledi; “Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Bugünden baktığımızda yıllık 12.15 oranında enflasyon var. Bu rakam diğer OECD ülkelerinde yok. Bir tek Arjantin’de var, o da IMF kapısına dayandı. Bunu kontrol altına alma konusunda henüz bir çaba yok. Enflasyon can yakmaya devam edecek. İnsanların gelirleri bu kadar artmıyor. Yıllık yüzde 13-14’e gelecek. Bu kadar kimin geliri arttı ki? Bu artışların yanı sıra insanların gelirleriyle kıyaslaması var.

 

Bu seçim ne içeri ne dışarı güven vermiyor 

Eskiden para bulmak kolaydı, ucuzdu. Ama şimdi ABD ve AB faizleri yükseltti. Türkiye’de riskler hala yüksek. Para çekemiyor. Bu yüzden dövizin fiyatı düşmüyor. Hala bıçak sırtındayız. Bu seçim ne içeri ne dışarı güven vermiyor. Geçilecek bir cumhurbaşkanlığı sistemi var, nasıl işleyecek kimse bilmiyor. Kimse yatırım yapmıyor. Paraların önemli bir kısmı yastık altına çekildi, bir kısmı yurt dışına gitti. Yurt dışında iş yapma hadisesi herkese yerleşti. Bu gidiş ekonomi açısından hiç iç açıcı değil. Eskiden seçimden sonra bulutlar dağılırdı, şimdi bu duman dağılmış değil, dışarıda hava kötü. Bütün bunların ekonomiye fiyatlara ağır yansıması var, işsizlik var. Konut piyasasında ciddi stoklar var, büyük düşüşler olabilir. Kimse konut almak istemiyor.

 

Haber Merkezi

Etiketler: ekonomi, Türkiye, kamu, borç
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