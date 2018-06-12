'Kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil'

MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş, yükselen patates ve soğan fiyatlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı

Sekizkardeş açıklamasında şunları kaydetti:

Son dönemlerde patates ve soğan fiyatları ile ilgili hızla artan bir grafik söz konusu. Konu ile ilgili tüketicilerden gelen şikâyet her geçen gün çoğalıyor. Yeterli miktarda ürün yetiştirilmesine rağmen; bazı tüccarların bayram öncesi daha yüksek fiyata ürün satmak amacı ile stok yaptıkları bilgisine ulaşmış bulunuyoruz. Bu satıcıların bilgisi, künye sistemi üzerinden de rahatlıkla tespit edilebiliyor. Bir hafta öncesine kadar 2 TL bandında seyreden patates fiyatları, 3,0-3,5 TL aralığında toptan satış fiyatına ulaşmış bulunuyor. Bu maliyetlerin Ramazan Bayramı’nın ardından daha da yükseleceği dile getiriliyor. Fiyat uygunluğu nedeniyle vatandaşlarımızın sofralarının vazgeçilmez gıda maddelerinden biri olan patates ve soğan şimdilerde marketlerde 6,0– 6,50 TL ‘ye varan ücretlerle satışa sunuluyor.

Herhangi bir ürünün üretiminin az olup talebin fazla olması durumunda fiyat yükselişi, anlayışla karşılanabilir. Fakat ürün yeterli miktardayken fırsatçılık yapılarak fahiş fiyat üzerinden satış yapma isteği kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir.

Hükümetimiz, geçtiğimiz dönemlerde benzer şekilde Antep fıstığı üzerinde uygulanan spekülatif fiyat hareketlerine müdahale ederek fiyatların düşürülmesini sağlamıştı. Bu bağlamda, başta T.C Başbakanlık ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların, tağşişte olduğu gibi bu şekilde davranışta bulunan satıcıları kamuoyu ile paylaşarak halkı bilgilendirmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. İlgili Bakanlıklarımızın şu ana kadar yürüttüğü başarılı çalışmaları destekliyor, konunun bir an evvel vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde neticelendirilmesini talep ediyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.