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9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Keskinoğlu, konkordato süresini uzattı

09 Kasım 2018, Cuma 17:00
11 Haziran 2018 tarihinde 3 ay konkordato ilan eden ve eylül ayında 2 ay daha uzatan tavukçuluk sektörünün önde gelen şirketlerinden Keskinoğlu, konkordato süresini 1 yıl daha uzattı.

Keskinoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Keskinoğlu, konkordato sürecinde devlet tarafından atanan komiser heyetinin yapacağı planlama doğrultusunda, 5 ay boyunca durdurdukları ödemeleri yapmayı hedeflediklerini söyledi.  Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre, Türkiye’nin köklü firmalarından Keskinoğlu’nu konkordato sresini 1 yıl daha uzattı. Yem ve ambalaj maliyetlerinin bu süre zarfından hep nakit karşılandığını belirten Keskinoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Keskinoğlu, “11 Haziran’daki konkordato ilanı sonrasında, üretimin devam edebilmesi için yem hammaddesinden ambalaj malzemesine kadar neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı peşin para ödeyerek karşıladık. Bu süreçte birçok stratejik karar alarak hızla aksiyona geçtik” dedi.

AA

Etiketler: konkordato, keskinoğlu
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