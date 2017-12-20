KFC Türkiye, resmen el değiştirdi

Rekabet Kurulu, ABD'li Yum Brands'in sahibi olduğu KFC Türkiye'nin Abraaj Group'a satışına onay verdi.

Rekabet Kurulu, bir dizi birleşme satın alma işlemini karara bağladı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Turkent Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ( KFC Türkiye) kontrolü Abraaj Private Equity Fund VI L.P'ye geçti. Kurul, İlknak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin belli oranda hissesinin ve tek kontrolünün Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ tarafından devralınması işlemlerini de onayladı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Veser Kimyevi Maddeler AŞ'nin belli oranda hissesinin Global Chemplast L.P. tarafından devralınması işlemine izin verildi. WME Entertaiment Parent LLC ile Perform Group Limited tarafından PIMGSA LLP unvanlı ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin veren Kurul, Demir Sabancı tarafından nihai olarak kontrol edilen Sedes İç ve Dış Ticaret AŞ'nin hisselerinin belli oranının, Actera Grubu'nun işlemi gerçekleştirmek üzere kurduğu şirketler aracılığıyla devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde ortak kontrol sağlanması işlemine izin verdi.

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.