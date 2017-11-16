KFC Türkiye satıldı: İşte alan dev grup

Türkiye'de bir çok yatırımı olan ve son olarak geçen Temmuz ayında Netlog Lojistik'i satın alan özel sermaye fonu Abraaj Group, KFC Türkiye'yi satın aldı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, ABD'li Yum Brands'in sahibi olduğu KFC Türkiye'nin 104 restoranıyla birlikte şirketi Abraaj Group'a satışına ilişkin sözleşme geçtiğimiz günlerde imzalandı. Konuya yönelik bilgi almak için görüşlerine başvurulan Abraaj Group Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, "Yorum yok" cevabını verdi. Yorgancıoğlu dün Reuters'e yaptığı açıklamada, gelecek yılın ilk yarısında en az bir satın almayı tamamlayacaklarını söylemişti. Yorgancıoğlu, Türkiye'de satın almalar için kurulan ve 2016 yılında yeni yatırımcılara kapatılan yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki fonun tamamını 2018 yılında harcamış olacaklarını da ifade etmişti.

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