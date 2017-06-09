Kıdem tazminatında geri adım

Kıdem tazminatı çalışmalarıyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Bütün kesimler mevcudun devamından yanayız diyorlarsa o zaman alır bir kenara koyarız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, önceki akşam ekonomi muhabirleriyle iftar yemeğinde bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. SGK Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen iftar yemeğinde, kıdem tazminatı çalışmalarıyla ilgili DE konuşan Müezzinoğlu, çalışmalarını bir süre daha sürdüreceklerini söyleyeyerek, “İşçi de işveren de ‘mevcut halden memnunuz’ diyorlarsa, biz kendimiz için çıkarmıyoruz. Dolayısıyla bütün kesimler mevcudun devamından yanaysa, alırız, bir kıyıya koyarız. Ama şu anda öyle bir gündemimiz yok” dedi.

Halen kıdem tazminatı alanların oranının yüzde 20’yi geçmediğini ifade eden Müezzinoğlu, “Bu kadar mağduriyetin olduğu bir tabloya bizim duyarsız kalmamız veya ‘Ben şundan hiç geri adım atmam’ diye bakmamızı çok doğru bulmuyorum” dedi. Çalışmaların olgunlaştırılmasından sonra tarafların tavırlarına bakacaklarını ifade eden Müezzinoğlu, “O zaman işçiler de işverenler de ‘Mevcut halden memnunuz’ diyorlarsa, biz kendimiz için çıkarmıyoruz. Dolayısıyla bütün kesimler mevcudun devamından yanaysa alırız, bir kıyıya koyarız, tekrar bir ihtiyaç olduğunda birileri getirmek istiyorsa getirir. Ama şu anda öyle bir gündemimiz yok” ifadelerini kullandı.