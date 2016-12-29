Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu: 1 ay 1404 lira ile geçinsinler bakalım...

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen 'Türkiye'deki ormancılık politikalarının toplumsal yansımaları, orman köylüleri ve kentler üzerindeki etkileri' konulu çalıştay toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni askeri ücreti değerlendirerek, "Asgari ücret belirlenmiş. 1404 lira, 4 lira ilave ettiler. Ben merak ediyorum. Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekilleri, bakanlar, 1 ay 1404 lira ile geçinsinler bakalım. Çocukların okul masrafını, kirasını, yeme- içmesini karşılayabiliyorlar mı? Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini görsünler. 1404 lirayla onlar geçinsinler bakalım" dedi.

Bodrum'a dün (çarşamba) akşam gelerek geceyi kentte geçiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilçedeki programına bu sabah başladı. Bugün saat 11.30'da ise geceyi geçirdiği The Marmara Otel'de düzenlenen 'Türkiye'deki ormancılık politikalarının toplumsal yansımaları, orman köylüleri ve kentler üzerindeki etkileri' konulu çalıştaya konuşmacı olarak katıldı. DHA

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