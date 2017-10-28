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Kilosu 4 bin 500 lira ama taleplere yetişemiyorlar...

28 Ekim 2017, Cumartesi 11:40
Dünyada 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye’de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çay, bu yıl 500 kilogram dolayında üretilebildi. Neredeyse tamamı satılan beyaz çayda talepler ise karşılanamadı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 4 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulamayla, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden alınan tomurcuk kilo fiyatını bu yıl yüzde 25 artışla 500 lira olarak açıklayan Çaykur, üretimi artırmak için çağrı yaptı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. Çaykur satın aldığı 834 kilo tomurcuktan 250 kilo ile özel sektör kuruluşları aynı miktarda üretimle toplamda 500 kilo beyaz çay üretimi gerçekleştirebildi. Kilosu 4 bin 500 liraya satışa sunulan ve neredeyse tamamı satılan beyaz çayda talepler ise karşılanamadı. Üreticilerin şifalı beyaz çayı kendilerine sakladığı bu nedenle de üretimin düşük seviyede kaldığı belirtildi.

'TALEPLERİ KARŞILAYAMIYORUZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, üreticilerin yeterince beyaz çay toplamadığını ve üretimin düşük kaldığını söyledi. Beyaz çaya ilgi ve talep gördüğünü ancak bu talepleri yeterince karşılanamadığını belirten Erdoğan, "Beyaz çayın içinde birçok üründe rastlanmayan vitaminler var. Beyaz çay demlenip içilirken vücuda alınan enzimler bütününü içeriyor. Bu nedenle beyaz çaya ilgi ve talep çok. Bu yıl çok fazla talebi karşılayacağımızı düşünmüyorum. Eldeki beyaz çay ürününün çoğu satılmış durumda. Çay sezonunda istenilen ve talep edilen miktarda beyaz çay üretimi gerçekleştiremedik. Beyaz çayda üretimi artırmalıyız. Ona göre de tanıtım ve alt yapısını hazırlamalıyız. İyi bir tanıtım iyi bir pazarlama dönüşünde müstahsile iyi anlatılması sonucunda üretimin de daha artırılarak ton seviyelerine çıkabileceğini düşünüyorum” dedi.

Kainat Eczanesiden Önemli Bir Şifa Vesilesi...

Beyaz çayın insan sağlığına faydalarının bilimsel olarak ortaya konulduğunu da kaydeden Erdoğan, "Kanser hastalarına bir mucize ilaç olarak gösterilen beyaz çay vücuttaki kırgınlık ve halsizlik gibi durumlara karşı iyi geliyor. İnsan sağlığına oldukça yararlı olan beyaz çayı üreticiler kendilerine sakladığı için üretimde düşük kalıyor" ifadelerini kullandı.  

KİLOSU 4 BİN 500 LİRA

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 4 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplandı ve 4 yılda bin 850 kilogram beyaz çay üretildi. Türkiye'de kilogramı ise 4 bin 500 liradan alıcı bulan beyaz çayın dünyada kilosu bin dolar ile 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılıyor. Araştırmalara göre beyaz çayın vücut direncini artırarak bağışıklı sistemini güçlendirmesinin yanı sıra insan sağlığına da önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya’da yürütülen bir çalışmada da, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken bir maddeye rastlanmıştı.

DHA

Etiketler: imparatorların çayı
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