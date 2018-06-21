Kim doğru söylüyor?

Soğan üreticisi Nuri Söylemez, "Aradaki komisyoncular benden 1,5 liraya alıyor, o diğer komisyoncuya o da haldekine devrediyor. Haldeki çıkışı da 6 lira oluyor." dedi.

Amik Ovası'nda üretilen soğan, tarlada 1,5 lira iken tezgahta 6 liraya kadar alıcı buluyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Amik Ovası'nda geçen yıl 46 bin 500 dekar alanda 198 bin 993 ton verim alınan soğanda, bu yıl ekilen 42 bin dekar alanda 173 bin 800 ton rekolte alınması hedefleniyor.

Bereketli topraklarıyla çiftçisinin yüzünü her zaman güldüren Amik Ovası'nda bu yıl üretilen soğanların tarlada kilosu 1,5 liradan alıcı buluyor.

Tüccarların ve komisyoncuların elinden geçen soğan, büyük şehirlerde kilosu 6 veya 6,5 liraya kadar satışa sunuluyor.

Üreticiler ise bunun, hem bu sene yaşanan hava şartları hem de tüccarlarının üzerine koydukları kardan kaynaklandığını değerlendiriyor.

Soğan üreticisi Nuri Söylemez, yaptığı açıklamada, bu sene soğanda beklenen verimi alamadıklarını ifade etti.

Bu yıl soğan tarlasından çok az bir tonaj aldıklarını ve hiç tonaj almadan söktükleri yerler de bulunduğunu dile getiren Söylemez, şunları kaydetti:

"Geçen sene 75 kuruşa satıyorduk, bu sene 1,5 liraya alıyorlar kilosunu. Bunun nedeni hava şartlarına bağlı, yağmur, güneş etkiledi. Geçen sene kendi ektiğim 200 ton soğanım vardı, 65 dönümde, bu sene 30 dönüme düşürdüm kazanç yapamadığımız için. 30 dönüme düşünce soğan iki katına oldu. 1,5 liraya veriyoruz şu an ama daha fazla zarara gittik çünkü verim alamadık."

Aradaki fiyat farkını değerlendiren Söylemez, "Aradaki komisyoncular benden 1,5 liraya alıyor, o diğer komisyoncuya, o da haldekine devrediyor. Haldeki çıkışı da 6 lira oluyor. Onlar emeksiz parayı götürüyorlar." dedi.

"Aşırı yağışlardan dolayı pek büyüme olmadı"

Bir başka soğan üreticisi Recep Balcı ise bu yıl 43 dekar alanda soğan ekimi yaptığını söyledi.

Bu sene soğanlardan pek memnun olmadıklarını belirten Balcı, "Aşırı yağışlardan dolayı pek büyüme olmadı, küçük kaldı ürünler. 3-4 defa ilaç uygulaması ve her türlü bakımını yaptık ama geçen seneki verimi alamadık. Geçen sene 80 kuruşla 1 lira arasında satıyorduk, bu yıl kilosu 1,5-2 liradan, normal piyasada marketlere, manavlara, hallere sorduğumuzda 6-6,5 liraya kadar." diye konuştu.

Tüccara ise soğanın kilosunu 2 liradan sattıklarını dile getiren Balcı, "Aradaki tüccarlar para kazanıyor, üretici doğru düzgün kazanamıyor. Çiftçinin elinden mal çıktıktan sonra bitiyor." dedi.

Soğan satıcısı Hasan Yalçınkaya ise kendisinin soğanı tarladan kilosunu 2 liraya aldığını ve 3 liraya satış yaptığını söyledi.

Bir lira kar aldığını ifade eden Yalçınkaya, fiyat farkını, "Aradaki komisyonculara ve aracılara bağlıyoruz maalesef, 4 veya 4,5 lira farkla fiyat yükseliyor. Genelde fiyat farkı oluyordu ama bu kadar uçuk olmuyordu. Bunu da komisyoncular yapıyor." dedi.

Soğanın kilosu Çukurova'daki tarladan 1-2 liraya çıkıyor

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, bu sezon kentte hasat edilen soğanın en yüksek tarla fiyatının 1-2 lira olduğunu belirterek, tarla ile market arasındaki fiyat farklarının kronik bir sorun olduğunu savundu.

Tarlada kalan herhangi bir ürünün bile markete gittiğinde fiyat farkının yüzde 300 kadar artabildiğini öne süren İncefikir şunları söyledi:

"Adana'nın dışında diğer çıkan şehirlerde de ekim alanlarının gerek azalmasından gerekse verim azlığından dolayı ürün bazında bir boşluk oluştu. Şu anda sadece Reyhanlı'da soğan hasadı var. Diğer yerler henüz çıkmış değil. Ankara Polatlı, Ereğli, Niğde tarafı, Trakya, Amasya bölgesi henüz çıkmadı. Bu boşlukta fiyatların fırlaması aslında ekonomik anlamda çok anormal, belirsiz bir durum değil. Geçici bir durum olduğuna inanıyoruz. Arkadan çıkacak diğer şehirlerdeki ürünlerle beraber fiyatın normale ineceğini, daha sonra rantabl, belirli bir seviyede gideceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de en yüksek soğan rekoltesini barındıran bölgeler henüz devreye girmedi. Diğer yerler önümüzdeki haftalarda devreye girer. Bu boşluktan dolayı da fiyatların kısa bir süre, spot bir yükselişi söz konusu. Önümüzdeki haftalarda piyasanın normale gireceğini üretimle beraber piyasanın da düşeceğine inanıyorum."

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