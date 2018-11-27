Kiralar esnafın belini büküyor

Esnafın kira artışlarından belini doğrultamadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘’Bu zamlar esnafın belini bükerken enflasyonu da arttırıyor” dedi.

Kira artışlarının enflasyonu da artırdığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Okul, hastane gibi kurumların kantinleri ile yerel yönetimlerin, vakıf ve devlete ait iş yerlerinin kiraları son dönemde yüzde 500’e kadar çıkan düzeyde arttı. Bazıları yüzde 50 artırırken birçoğu kira artışlarında yüzde 100’ün üzerine çıktı. Yeni yıla girerken güncellenen kira sözleşmelerinde bu artışlar esnafı daha fazla zora sokuyor. Bu aynı zamanda enflasyonu da tetikliyor. Dolayısıyla enflasyondaki artış ile topyekûn mücadele ederken bu kira artışlarının kimseye faydası olmaz. Çünkü esnaf kirasını ödeyemeyince dükkânını kapatmamak için sattıklarına zam koymak zorunda kalır. Bu da doğrudan vatandaşa yansıyarak enflasyonun artmasına neden olur. Esnafın zaten kendisini zorlayan birçok girdisi varken, bütün kazandığını kiraya vererek sadece kira için mi çalışacak? Kira artışlarında enflasyon oranları dikkate alınmalı’ diye konuştu.

ÜFE’ye değil, TÜFE’ye göre hesaplanıyor

Kira artış oranlarında TÜFE’nin baz alınacağını hatırlatan Palandöken, ‘Yapılan son düzenleme ile kira artış oranları artık Yurt içi ÜFE yerine TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak. Yani bugün itibariyle iş yeri kirasına zam gelecek bir esnafın kira artışı Ekim ayındaki TÜFE’nin on iki aylık ortalamasının üstünde olamaz. Kamu bünyesindeki okul hastane kantin ve kafeteryaları kiraya veren belediye, üniversite ve il özel idareleri, yerel yönetimler, kira artışında bu oranı dikkate almalı. Aksi takdirde esnafımız yüzde 500’e varan kira zamları ile ayakta duramaz’ şeklinde konuştu.