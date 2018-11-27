"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Kiralar esnafın belini büküyor

27 Kasım 2018, Salı 18:41
Esnafın kira artışlarından belini doğrultamadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘’Bu zamlar esnafın belini bükerken enflasyonu da arttırıyor” dedi.

Kira artışlarının enflasyonu da artırdığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Okul, hastane gibi kurumların kantinleri ile yerel yönetimlerin, vakıf ve devlete ait iş yerlerinin kiraları son dönemde yüzde 500’e kadar çıkan düzeyde arttı. Bazıları yüzde 50 artırırken birçoğu kira artışlarında yüzde 100’ün üzerine çıktı. Yeni yıla girerken güncellenen kira sözleşmelerinde bu artışlar esnafı daha fazla zora sokuyor. Bu aynı zamanda enflasyonu da tetikliyor. Dolayısıyla enflasyondaki artış ile topyekûn mücadele ederken bu kira artışlarının kimseye faydası olmaz. Çünkü esnaf kirasını ödeyemeyince dükkânını kapatmamak için sattıklarına zam koymak zorunda kalır. Bu da doğrudan vatandaşa yansıyarak enflasyonun artmasına neden olur. Esnafın zaten kendisini zorlayan birçok girdisi varken, bütün kazandığını kiraya vererek sadece kira için mi çalışacak? Kira artışlarında enflasyon oranları dikkate alınmalı’ diye konuştu.

ÜFE’ye değil, TÜFE’ye göre hesaplanıyor

Kira artış oranlarında TÜFE’nin baz alınacağını hatırlatan Palandöken, ‘Yapılan son düzenleme ile kira artış oranları artık Yurt içi ÜFE yerine TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak. Yani bugün itibariyle iş yeri kirasına zam gelecek bir esnafın kira artışı Ekim ayındaki TÜFE’nin on iki aylık ortalamasının üstünde olamaz. Kamu bünyesindeki okul hastane kantin ve kafeteryaları kiraya veren belediye, üniversite ve il özel idareleri, yerel yönetimler, kira artışında bu oranı dikkate almalı. Aksi takdirde esnafımız yüzde 500’e varan kira zamları ile ayakta duramaz’ şeklinde konuştu.

Etiketler: palandöken, tesk, kira
Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soğan üreticileri rahatsız

    Hukuktan uzaklaştık

    Öğretmenler yıllardır mağdur

    Batman'dan acı haber geldi: 1 polis memuru şehit oldu

    ‘Sofradan 44 ekmek eksildi’

    Yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira

    Kiralar esnafın belini büküyor

    ABD, YPG ile gözleyecek

    'İstanbul'daki anlaşma İdlib'de kötü sonuçları engelledi'

    Türkiye, Sancaktepe şehitlerini ebediyete uğurladı

    Yol yaparken tarihi köprüye zarar verdiler

    Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeyi sürdürüyor: 1 çocuk yaralı

    Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama yapılan villa kaçak çıktı

    TESK Genel Başkanı: Kira artışlarında enflasyon dikkate alınmalı

    Afganistan'daki bombalı saldırıda 3 ABD askeri öldü

    Almanya'dan Rusya'ya gemi ve askerleri serbest bırakma çağrısı

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Soğan üreticilerinin gözü aydın, siz de terörist oldunuz

    BM Filistin Özel Raportörü Lynk: İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka doğru gidiyor

    Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan: Buyurgan değil demokratik anne olun

    AKP'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Piyango sömürüsü artık bitsin
    Atilla YILMAZ

    Said Nursî’yi korkutan neydi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara oyalamasın, Brüksel bırakmasın
    Genel

    Adalet Bakanlığı'na bir çağrı daha
    Ahmet BATTAL

    Neden ümitlisiniz?
    Genel

    Çözülmezse çözen gelir
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfir ahirette Rabbin bilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah bize şah damarımızdan yakındır” ne demektir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    ABD’nin “gözlem noktaları” kumpası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.