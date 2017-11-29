Kiralar TL ile ödenmeli

Kirasını Dolar ve Euro cinsinden ödeyen iş yeri sahiplerinin zor duruma düştüğünü söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hem esnafın hem de mülk sahiplerinin mağdur olmaması için kira ödemelerinde TL cinsinden milli para kullanılmalı” dedi.

Döviz kurlarının artması ile birlikte kirasını Dolar ve Euro cinsinden ödeyen iş yeri sahiplerinin zor duruma düştüğünü söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dolar ve Euro’nun sürekli yükseliş göstermesi, dükkan kirasını döviz kuru üzerinden ödeyen esnafın maliyetini artırıyor. Hem esnafın hem de mülk sahiplerinin mağdur olmaması için kira ödemelerinde TL cinsinden milli para kullanılmalı” dedi. Uluslararası ticaretin bile milli para cinsinden yapılabilmesi için çalışmaların yapıldığı bu dönemde ülke içindeki işlemlerin döviz cinsinden yapılmasına anlam veremediğini dile getiren Palandöken, “İşyeri kiralamalarında kiraya veren Türk, kiralayan Türk, işyeri Türkiye’de, ödeme niye döviz üzerinden? Ülke içindeki alışverişin döviz üzerinde yapılması iki taraftan birine kaybettiriyor ama sadece işlem yapan değil bütün ülke kaybediyor. Dolarizasyon dediğimiz döviz kuru baskısı artıyor. Yurt dışı borçlarımız artıyor ve sonuçta ülkeyi daha da fakirleştiriyor. Kendi kendimizi fakirleştirmeye çalışmaya hiçbir anlam veremiyorum” şeklinde konuştu.

“MİLLİ PARAYA TEŞVİK ARTMALI”

Kazancı döviz olmayanın döviz kuru üzerinden borçlanmasının bir nevi kumar oynamak gibi olduğu ifade eden Palandöken, “Bu devirde insanlarımıza dövizi yasaklayacak halimiz yok. Ancak, ülke içindeki işlemlerin milli para cinsinden yapılması için kamu spotları hazırlanmalı ve vatandaşlar uyarılmalı. İşyeri kiralarının tamamı banka sistemi üzerinden ödenmek zorunda olduğu için döviz üzerinden kira ödeyenlerin tamamı kayıt altında. Döviz üzerinden kira ödeyenler işyeri sahipleri ile görüşerek ödemeleri ve sözleşmeleri milli para cinsinden yapılmalı” şeklinde konuştu.