Kırılgan beşlinin zayıf halkası TL

Türk Lirası, yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 5.07’lik değer kaybı ile gelişen ülke paralarının en zayıf halkası oldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 5.07 değer kaybeden TL, bu oranla bir dönem ‘kırılgan beşli’ içinde yer alan Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya para birimleri arasında en kötü performansı gerçekleştirdi. TL, son 3 ayda benzer ekonomilerin para birimlerine göre 3 kat daha yüksek oranda negatif ayrıştı. Hindistan Rupisi yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 1.57, Endonezya Rupisi ise yüzde 1.29 değer kaybetti. Brezilya Reali ise yüzde 0.05 değer kaybı ile yatay seyretti. Güney Afrika Randı ise aynı dönemde dolara karşı yüzde 5.96 değer kazandı. Öte yandan, bu 5 ülke hariç Türkiye’nin muadili kabul edilen diğer gelişen ülkelerin para birimleri incelendiğinde TL’den daha fazla değer kaybeden yüzde 8.39 ile bir tek Arjantin Pezosu dikkat çekti.

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