"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kırılgan beşlinin zayıf halkası TL

28 Mart 2018, Çarşamba 23:55
Türk Lirası, yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 5.07’lik değer kaybı ile gelişen ülke paralarının en zayıf halkası oldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 5.07 değer kaybeden TL, bu oranla bir dönem ‘kırılgan beşli’ içinde yer alan Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya para birimleri arasında en kötü performansı gerçekleştirdi. TL, son 3 ayda benzer ekonomilerin para birimlerine göre 3 kat daha yüksek oranda negatif ayrıştı. Hindistan Rupisi yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 1.57, Endonezya Rupisi ise yüzde 1.29 değer kaybetti. Brezilya Reali ise yüzde 0.05 değer kaybı ile yatay seyretti. Güney Afrika Randı ise aynı dönemde dolara karşı yüzde 5.96 değer kazandı. Öte yandan, bu 5 ülke hariç Türkiye’nin muadili kabul edilen diğer gelişen ülkelerin para birimleri incelendiğinde TL’den daha fazla değer kaybeden yüzde 8.39 ile bir tek Arjantin Pezosu dikkat çekti.

Etiketler: türk lirası
Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye, hukuk ve demokrasiyle güçlenir

    Kalpleri yumuşatan 'merhamet' haberi...

    İslam’ı biliyoruz

    Kim Ne Demiş?

    Servet arttıkça ölüm korkusu yükseliyor

    Şehidin son anları: Abdest ve iki rekat namaz

    İttifakla herkesi bu vebale ortak etmek istiyorlar

    İnsanları bu kadar köşeye sıkıştırmayın!

    İşsizlik son 15 yılda arttı

    Müslümanlar Avrupa’nın geleceği

    CHP kiminle ittifak yapacak?

    Meral Akşener: Erdoğan 8 yıldır Gazze’ye gidemedi

    Yedinci konvoy da Hama'ya ulaştı: Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 25 bini aştı

    'Trump peşine düştü' iddiası dünya devine milyarlarca dolar kaybettirdi

    Rus elçi uyardı: Skripal vakası yüzünden Soğuk Savaş haline girebiliriz

    MGK toplantısı sona erdi

    Barzani: IKBY topraklarının komşularımızı vurmak için kullanılmasını kabul etmiyoruz

    İsrail, Gazze sınırına 100'ü aşkın keskin nişancı konuşlandırdı

    Milyarlarca dolarlık davayı kaybetti; tazminat ödemeye mahkum edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İnsanları bu kadar köşeye sıkıştırmayın!
    Abdil YILDIRIM

    Mağdurun yanında olmak ibadettir
    Genel

    İttifakla herkesi bu vebale ortak etmek istiyorlar
    Caner KUTLU

    Kanun-u fıtrata muvafık bir vaziyet
    Ali FERŞADOĞLU

    Mü’min haksızlık ve zulme seyirci kalamaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kuzey Suriye paradoksları
    İslam YAŞAR

    Şehidin son anları: Abdest ve iki rekat namaz
    Ahmet BATTAL

    Dini siyasete alet etme riski ve örneği
    M. Latif SALİHOĞLU

    İki türlü (me)deniyet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.