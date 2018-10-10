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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kırmızı biber “sır” oldu

10 Ekim 2018, Çarşamba 00:03
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kırmızı bibere dair ithalatçı firmalarla ilgili bilgilerin ‘ticarÎ sır’ niteliğinde olduğu için açıklanamayacağını bildirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kırmızıbiber ve nohut ithalatında, gümrük vergisinin düşürülmesinin gerekçesini sordu.

Gürer’in önergesine cevap veren Bakan Ruhsat Pekcan, “ihtiyaçtan” dedi. Kırmızı biber ve nohutta geçtiğimiz yıl ithalat vergi oranlarının düşürülmesini, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bu ürünlerin hangi gerekçelerle ithal edildiğini soran Gürer’in önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan cevap verdi. Gürer, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kırmızıbiber ithalatında gümrük vergi oranının yüzde 75’ten yüzde 15’e, Mart ayında nohut ithalatında ise gümrük vergi oranının yüzde 19.3’ten yüzde 0’a düşürüldüğünü hatırlatmıştı.  Dönemin Bakanlar Kurulu kararıyla ve Resmî Gazete’de yayımlanan vergi indirim oranları için ‘Geçici’ ifadelerinin kullanıldığını hatırlatan Gürer,  kırmızıbiber ve nohut için anılan dönemde ne kadar ithalat yapıldığını, ödenen miktarı hangi ülkelerden ithalat yapıldığını sormuştu. Gürer ayrıca hangi firmaların ithalat yaptığını ve hangi gerekçe ile bu ürünlere ithalat izni verildiğinin de açıklanmasını istemişti. Gürer’in soru önergesine cevap veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ithalatçı firmalarla ilgili bilgilerin ‘ticarî sır’ niteliğinde olduğu için açıklanamayacağını belirtti.

ÜRETİCİYİZ, AMA...

Hangi firmanın ne kadar nohut ve kırmızıbiber ithal ettiğinin ‘ticarî sır’ olarak değerlendirilmesine anlam veremediğini söyleyen Gürer, bazı tarım ürünlerinde üreticinin hasat döneminde gümrük vergisinin büyük oranda düşürülerek, yerli üreticinin zarar etmesine ve ithalatçı firmaların büyük oranda kâr sağlamasına sebep olan uygulamanın Türkiye’de tarım sektörüne ciddî manada zarar verdiğini belirtti. Türkiye’de yıllık 2 milyon tona yakın kırmızıbiber üretimi gerçekleştirildiğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Ülkemiz Çin ile birlikte dünyada en çok kırmızıbiber üretimi yapan ülkeler arasındadır. Buna rağmen, hasat döneminde kırmızıbiber ithalatında gümrük vergisi oranının yüzde 75’den yüzde 15’ler seviyesine çekilmesi, yerli üretici için ciddî bir sorundur” diye konuştu. 

Ankara - Fatih Karagöz  

Etiketler: kırmız biber, ruhsar pekcan, ömer fethi gürer
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