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Kırmızı et satışlarında yeni dönem

23 Şubat 2019, Cumartesi 13:43
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmayla karkas et, kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılacak ve pazar fiyatı da buna göre belirlenecek.

Kırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılması ve pazar fiyatının da buna göre belirlenmesi sağlanacak. 

Tarım ve Orman Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı karkas ette kaliteye göre sınıflandırma yapılmasına yönelik düzenlemenin ayrıntıları belli oldu.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyum amacıyla yapılacak düzenlemeyle sığır karkas etleri, 8 aylıktan başlamak üzere hayvanın yaşına göre A, B, C, D, E ve Z olmak üzere 6 kategoriye ayrılacak.

Sığır karkas etleri, hayvanın kas yapısı ile yağ miktarına göre de sınıflandırmaya tabi tutulacak. Karkas etler, kas yapısına göre S (en üst), E (mükemmel), U (çok iyi), R (iyi), O (orta-vasat), P (kötü) gibi harflerle sınıflandırılacak. Yağ dokusuna ilişkin sınıflandırma ise 1 (düşük), 2 (zayıf), 3 (ortalama), 4 (yüksek), 5 (çok yüksek) gibi rakamlara göre yapılacak.

Onaylı kesimhaneler, 8 ay ve üzeri yaştaki sığırlardan elde edilen tüm karkasların, uygun şekilde sınıflandırılması ve tanımlanmasını sağlamak üzere tedbir alacak. Sınıflandırmalar, kesimhanede yapılacak ancak yıllık ortalama 150 baş ve altında sığır kesen kesimhanelerin sınıflandırma yapma zorunluluğu olmayacak. Sınıflandırma işlemi, hayvanın kesiminden itibaren en geç bir saat içinde yapılacak.

Karkas etlerinin sınıflandırılması işaret yoluyla tanımlanacak. İşaretleme, okunabilir, silinmez, toksik olmayan, ısıya ve suya dayanıklı, gıda kodeksine uygun renklendirici kullanılarak, karkasın dış yüzü damgalanarak yapılacak. İşaretleme, kesimhane onay numarası, kesim tarihi, karkas ağırlığı gibi bilgilerin yer aldığı etiketleme yoluyla da gerçekleştirilebilecek.

Sınıflandırmaya göre fiyatlama

 

Yapılacak sınıflandırma ölçütüne göre karkas etin pazar fiyatı belirlenecek. Hayvanın pazar fiyatı, tedarikçiye ödenen katma değer vergisi dahil net fiyat olacak. Bu fiyat, karkas için her 100 kilogram başına ifade edilecek. Fiyatlamanın, hayvanın yaşına göre belirlenen 6 kategoriyle kas yapısı ve yağ örtüsüne göre yapılan sınıflamayla ilişkisi olacak. Örneğin, karkas et için A (12-24 aylık erkek hayvan karkası) kategorisi ve U2 (Kas yapısı çok iyi-yağ örtüsü zayıf) sınıflaması şeklinde tanımlama yapılabilecek.

Fiyatlar haftalık olarak kaydedilecek ve yetkili mercilere bildirilecek. Yetkili merciler de her bir sınıf için ortalama bölgesel fiyatı belirleyecek. Bölgesel fiyatlara göre her bir sınıf için ulusal başlangıç fiyatı da hesaplanabilecek.

"Önce kesim standardı uygulanmalı"

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Genel Başkanı Ahmet Hacıince, Türkiye'de karkas sınıflandırmasına gidilmesinin doğru bir karar olacağını ancak bu uygulama öncesi yapılması gereken düzenlemeler bulunduğunu söyledi.

Öncelikle ülkede hayvan kesimlerine yönelik standardın tam olarak uygulanması gerektiğini belirten Hacıince, "Yağlı ve yağsız gibi kesim şekilleri var. Kesim standardı uygulanmadan karkas standardının uygulanmaya çalışılması havada kalır ancak biz yine de karkas standardı çalışmasını destekliyoruz. Konu en baştan ele alınarak önce kesim standardı düzenlenmeli. Sektöre ilişkin bu tür konularda konseyimize görev verilmeli. Biz şimdi UKON olarak bu konuda bir rapor hazırlıyoruz ve önümüzdeki günlerde bakanlığa sunacağız." dedi.

AA

Etiketler: kırmızı et, yağ, ekonomi, fiyat
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