Kırsal nüfus azalmasın

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırsal nüfusun azaldığını belirterek, şehir ve kırsal arasındaki ekonomik ve sosyal farkların bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırsalda yatırım yapılması ve göçün önlenmesi gerektiğini bildirerek, “2007-2016 döneminde, Çorum, Zonguldak, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale’de kırsal nüfus üçte bir, Gümüşhane, Sivas, Amasya, Bilecik, Kütahya, Bolu’da dörtte bir oranında azaldı” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, büyükşehir belediye kapsamı dışındaki 51 ilde köy ve beldelerde yaşayan nüfusun, 2007-2016 döneminde 7.2 milyondan 6.1 milyona gerilediğini söylerken, kırsal nüfusun, Zonguldak’ta 112 bin, Yozgat’ta 74 bin, Çorum’da 70 bin, Sivas ve Kütahya’da 60 bin, Tokat’ta 54 bin, Afyonkarahisar’da 50 bin kişi azaldığını vurguladı. Kırsaldan ve iç bölgelerden göç nedeniyle ülke nüfusunun dağılımındaki dengenin bozulduğunu, nüfusun belli merkezlerde ve kıyılarda toplandığını belirten Bayraktar, “2007-2016 döneminde, Çorum, Zonguldak, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale’de kırsal nüfus üçte bir, Gümüşhane, Sivas, Amasya, Bilecik, Kütahya, Bolu’da dörtte bir oranında azaldı. Ardahan, Tokat, Çankırı, Kastamonu, Adıyaman, Edirne, Düzce ise kırsal nüfusunun beşte birini kaybetti.’’ dedi.

İnsanların doğdukları yerde doymaları sağlanmalı

Kırsalda nüfusun tutulması, kırsalın korunması gerektiğini bildiren Bayraktar, “Kent ve kır arasındaki ekonomik ve sosyal farkların bir an önce giderilmesi, kırsalın ülke ortalamasının üçte birinde kalan gelir seviyesinin yükseltilmesi, kırsalda, öncelikle tarıma dayalı sanayilerin, kırsal turizmin geliştirilmesi gerekir. Tarımdan kopacak nüfus kırsalda tutulmalı, kırsal kaderine terk edilmemelidir. Nüfusu kırsalda tutacak projeler yürürlüğe konulmalıdır. Kırsal kalkınma desteklenmelidir. Kırsalda tarımsal girdi kullanan işletmelerin kurulması teşvik edilmelidir. İnsanların doğdukları yerde doymaları sağlanmalıdır.” dedi.

Ahmet Terzi - Ankara