Kırtasiye alış verişinde 5 noktaya dikkat

2017-2018 Eğitim - Öğretim dönemi 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlıyor.

Aileler şimdiden hazırlıklara başladı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği’nin (TÜKİD) yıllardır verdiği mücadele sonucunda Türkiye’de 100 kırtasiye ürününden 99’u güvenli hale gelse de; hâlâ piyasada yüzde 1 oranında güvensiz ürün var. TÜKİD, velileri ve öğrencileri, yeni dönem öncesi kırtasiye alışverişi yaparken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İşte kırtasiye alırken dikkat edilmesi gereken 5 nokta:

1- Bilinçli alış veriş yapın, sadece güvenli ve kaliteli kırtasiye ürünleri alın. Bunun için en doğru adres kırtasiyelerdir.

2- Merdiven altından, ne olduğu belli olmayan, ucuz ürünler almayın. Çünkü bunlar sağlıksız ürünlerdir.

3- Aldığınız ürünün barkoduna bakın. Ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli olan, etiketli yani kimliği olan, sağlıklı ürünleri satın alın.

4- Çocuğunuzun kullanacağı şişe, beslenme çantası ve mataraların kalite standartlarına uygun olmasına dikkat edin.

5- Kırtasiye ürünleri alırken üzerinde TSE damgası bulunan ya da ‘CE’ belgesi olan veya ambalajlı ve üreticisi belli olan etiketli ürünleri tercih edin.

Ekonomi Servisi