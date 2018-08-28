Kırtasiye fiyatları cep yakacak

2018-2019 Eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kaldı.

Aileler okul alış verişi telâşı içinde. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin okul sıralarındaki yerini alacağı yeni dönemde en merak edilen sorulardan biri de her bir öğrenci için kırtasiye alış verişinin ne kadara mal olacağı. Yıllardır verdikleri mücadeleler sonucunda kırtasiye ürünlerinin yüzde 99’unu güvenilir hale getirdiklerini ve veliler ile öğrencilerin gönül rahatlığıyla alış verişlerini yapabileceklerini belirten Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil, bu yıl için önemli bazı ürünlerin tavsiye edilen satış fiyatlarını ve bir öğrencinin ortalama kırtasiye alış verişinin tutarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre okul ve sınıflarına göre yeni dönemde kırtasiye alış verişi ortalaması şu şekilde: “Okul öncesi Devlet 330-410 TL, Özel 490-650 TL. İlköğretim Devlet 250-330 TL, Özel 425-500 TL. Orta öğretim Devlet 165-250 TL, Özel 350-425 TL.”

Masraflar aldı başını gidiyor

Söz konusu masrafların altından kalkmakta zorlandıklarını belirten veliler ise “zamlar okul malzemelerine yansıtılmasaydı” diyerek yetkililere seslendi. 3 çocuk okuttuğunu belirten baba Musa Akgöz, “her şeye zam geldi. Mutfak masrafları aldı başını gidiyor. Çocuğu okula hangi beslenmeyle göndereceğiz, kaç tl harçlık vereceğiz. Aldığım 1.700 TL ücret ile hangi ihtiyaca yetişeyim. Ülkenin ve bizim durumumuz ortada. Yetkililerden çözüm bekliyoruz, destek bekliyoruz” dedi.