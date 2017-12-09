Kış lastiğine de büyük zam

Kış lastiğine bu yıl yüzde 25 zam yapılırken fiyatın en çok arttığı iller Bingöl ve Adana oldu. Zorlu kış koşullarına hazırlık için sürücüler kış lastiği alımları için harekete geçti.

Ülke genelinde kış lastiği fiyatları bir senede yüzde 25 oranında zamlanırken lastiklerin ortalama fiyatı ise 468 TL oldu. Bingöl, Adana, Ağrı, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Manisa ise kış lastiği fiyatları en çok arttı iller oldu. Sahibinden.com Kasım ayı verilerine göre “kış lastiği” aramalarını içeren sorgular da bir önceki aya göre mobilde yüzde 122, masaüstünde ise yüzde 147 oranında arttı. Otomobillerde takma zorunluluğu bulunmazken kış lastiği zorlu mevsim şartlarında sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.

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