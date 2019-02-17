Pazar alış verişi yapan ev kadını Fatma Demircan, “Ispanak beş lira, altı lira. Yaz sebzeleri zaten çok pahalı. Ama kış sebzelerini de alamıyoruz” dedi.

Tanzim satış noktası kurulmayan illerden İzmir’de pazardaki fiyatlar bir iki hafta öncesine göre az da olsa düşmüş durumda. Ancak tanzim satış noktalarına kıyasla hâlâ yüksek. Pazarcılar fiyatların yüksekliğini hava şartlarına ve tarım girdilerindeki yükselişe bağlıyor. Tezgâhında patates ve soğan satan Ahmet Turan, devletin ithalat silâhını devreye sokmasıyla soğan fiyatlarında bir düşüş yaşandığını söyleyenlerden. Turan, “Stokçuluk iddiaları kesinlikle doğru. Ticaret bu, parası olan malı alıp arkasına yaslanabiliyor. Ama soğan ithalatı gündeme gelince herkes depolardaki soğanları piyasaya sürmek istedi. Fiyatlar da buna bağlı olarak biraz düştü” diyor. Turan’a göre tanzim satışlar da sebze fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu. Pazarcılık yapan Turan, “Halk iki liraya patates alabilirken dört, beş liradan patates satılmasını kendisinin kandırılması olarak görüyor. Oysa patates şu anda toprağın altında 2,5 lira. Tanzim satışlar zararına satıyor” fikrinde.

Yakıt, işçilik gibi bütün üretim girdileri arttı

Pazarcılık yapan Murat Dinç ise üretim maliyetleri düşmedikçe ucuzluğun sağlanamayacağı savunuyor. Dinç, “Yakıt, işçilik gibi bütün üretim girdileri arttı. Ayrıca İzmir’de son iki aydır yağan yağmurlar nedeniyle bütün ürünler su altında kaldı. Üretici tarlaya girip mahsulünü toplayamıyor” diyor. Alış verişe gelen emekli Mehmet Akdağ’a göre de fiyat artışlarının asıl nedeni hava şartları. VOA’ya konuşan Akdağ “Hükümetin bununla bir ilgisi yok. Hava koşullarının düzelmeye başlamasıyla birlikte fiyatlar da düşmeye başladı. Birçok üründe yarı yarıya düştü” diye konuşuyor. Ev kadını Fatma Demircan’a göreyse fiyatlar hâlâ yüksek. Demircan hoşnutsuzluğunu, “Ispanak beş lira, altı lira. Yaz sebzeleri zaten çok pahalı. Ama kış sebzelerini de alamıyoruz. Pırasa beş lira olur mu? Meyveler deseniz, onlar da pahalı” sözleriyle dile getiriyor.