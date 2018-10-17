Kısa vadeli dış borç 114 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Özel sektörün yurtdışı kredi borcu 219.4 milyar $

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta 2017 sonuna kıyasla yüzde 3.6 azalarak 114.3 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7.4 azalışla 62.3 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 0.4 düşüşle 50.6 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, Ağustosta 2017 sonuna göre yüzde 14.7 azalarak 15 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3.1 düşüşle 19.0 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6.4 artışla 18 milyar dolara çıktı.