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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Kısa vadeli dış borç stoku 108.8 milyar dolar oldu

16 Ağustos 2017, Çarşamba 13:47
Merkez Bankası’nın verilerine göre Haziran ayı sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 11 artışla 108.8 milyar dolara ulaştı.

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Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8.4 artarak 62.2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 14.6 artarak 46.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın verilerine göre bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 sonuna göre yüzde 5.2 artarak 15.5 milyar dolara yükseldi.

Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7.8 artarak 14.3 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9.3 artarak 18.8 milyar dolara çıktı. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yılsonuna göre yüzde 11.8 artarak 13.6 milyar dolara yükseldi. 

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 13.9 artışla 37.3 milyar dolara tırmandı.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak 17.3 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 12 artarak 91.4 milyar dolara ulaştı. 

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yılsonuna göre yüzde 10.7 artarak 52.4 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11.2 artarak 55.9 milyar dolara çıktı.

2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 9.4 azalışla 2017 Haziran sonu itibarıyla 155 milyon dolar; aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar da 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2017 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51.4’ü dolar, yüzde 30.2’si euro, yüzde 15.6’sı TL ve yüzde 2.8’i diğer döviz cinslerinden oluşuyor. 

2017 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21.6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16.3, Merkez Bankası’nın yüzde 0.5,  özel sektörün ise yüzde 83.2 paya sahip bulunuyor.

DHA

Etiketler: türkiye, dış borç
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