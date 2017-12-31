Kişi başı sağlık harcaması yüzde 54 arttı

Kişi başına gerçekleştirilen sağlık harcamaları 2016 yılında 2012'ye göre yüzde 54,4 artarak bin 524 liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2012-2016 dönemini kapsayan 5 yılda kişi başı sağlık harcamaları hızlı arttı. 2012'de kişi başına 987 lira sağlık harcaması yapılırken, bu rakam 2016 yılında yüzde 54,4 artarak bin 524 liraya yükseldi. Diğer taraftan buna paralel olarak sağlık yatırımlarında da büyüme kaydedildi. Söz konusu yatırımlar 2012'de 3 milyar 901 milyon lira olurken 2016'da yüzde 85 artarak 7 milyar 216 milyon liraya ulaştı. Son 5 yıllık dönemde tüm sağlık yatırımların en yüksek seviyesi 7 milyar 782 milyon lirayla 2015'te gerçekleşti. 2012-2016 döneminde tüm sağlık yatırımları toplamı 29 milyar 458 milyon lirayı buldu. AA

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