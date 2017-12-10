Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, balıkçılığın geleceğinin yetiştiricilik ve açık denizde olduğunu belirterek, “Balıkçılıkta kıyıya hapsolmakla üretimi arTtıramayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, balıkçılığın geleceğinin yetiştiricilik ve açık denizde olduğunu belirterek, “Balıkçılıkta kıyıya hap- solmakla üretimi arttıramayız.” değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, 26 milyon hektar yüzey alanı olan deniz, baraj ve göller ile toplam uzunluğu 178 bin kilometreyi bulan akarsu kaynaklarına sahip olduğunu ifade etti. 2007-2016 döneminde toplam su ürünleri üretiminin 772 bin tondan 589 bin tona gerilediğine dikkati çeken Bayraktar, bu dönemde balıkçılığı ayakta tutanın yetiştiricilik olduğunu bildirdi. Bu alanda üretimin 140 bin tondan 253 bin tona yükseldiğine işaret eden Bayraktar, “Yetiştiriciliğin toplam su ürünleri içindeki payı 2007-2016 döneminde yüzde 18,1’den yüzde 43’e yükseldi. Tatlı su ürünleri avcılığının payı yüzde 5,6’dan yüzde 5,7’ye çıkarken, deniz ürünleri avcılığının payı yüzde 76,3’ten yüzde 51,2’ye geriledi. Üç tarafı denizlerle çevrili iki yarımadadan oluşan Türkiye, 589 bin tonluk su ürünleri üretimini çok daha fazla seviyelere taşıyabilir. Balıkçılığın geleceği yetiştiricilik ve açık denizde. Balıkçılıkta kıyıya hapsolmakla üretimi artıramayız.” ifadesini kullandı.

‘’Depolayabileceğimiz filo kapasitesi oluşturulmalı’’

Avcılığın yüzde 74’ünün Karadeniz’de yapıldığını belirten Bayraktar, Ege’nin yüzde 11,5, Marmara’nın yüzde 10,6, Akdeniz’in yüzde 3,9 payının bulunduğu bilgisini verdi. Bayraktar, denizlerde avcılığın kıyı balıkçılığına dayandığına dikkati çekerek, yeterli altyapıyı oluşturup açık deniz balıkçılığına başlanılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Kıyıların av baskısı dolayısıyla sür’atle üretim yapılamaz hale geldiğini ifade eden Bayraktar, “Bu sürdürülemez. Uzun süreli açık deniz balıkçılığı yapabilecek, avladığı su ürünlerini işleyip depolayabilecek bir filo kapasitesi oluşturmak gerekiyor.” ifadesini kullandı.