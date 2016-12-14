Komşufırın mutfağa girdi

Ekmekteki uzmanlığı ile 10 yıldır tüketicilere öncü ve yenilikçi lezzetler sunan Komşufırın, yeni konsepti KF Mutfak ile sağlıklı, taze ve besleyici ürünleri tüketmek isteyenler için ekmek arası ve ekmek üstü lezzetler üretecek.

İlk KF Mutfak bölümünü Etiler mağazasında açan Komşufırın, 2017 yılında 25 mağazasında daha KF Mutfak bölümü açmayı planlıyor. Doruk Grup Başkanı Hasip Gencer, KF Mutfak ile özellikle öğle yemeklerinde lezzetli, doyurucu ve güvenle tüketilebilecek ürünleri sunacaklarını söyledi.

Tohumdan fırına tüm süreci yöneterek dünyada bir ilke imza atan, Türkiye’nin ilk 3. kuşak fırın zinciri Komşufırın, öğle yemeklerinde hızlı ama sağlıklı, lezzetli ve güvenilir ürünler yemek isteyenler için KF Mutfak adı altında yeni bir konsept geliştirdi. İlk KF Mutfak bölümünü Etiler’deki mağazasının içinde açan Komşufırın, 2017 yılında 25 mağazasında daha KF Mutfak bölümü açmayı planlıyor.

Öğle yemekleri artık KF Mutfak’ta

KF Mutfak konsepti ile ürün portföylerinin temeli olan ekmekleri katma değerli ürünler haline dönüştürdüklerini belirten Doruk Grup Başkanı Hasip Gencer, “Bugüne kadar yeni nesil fırıncılık alanında birçok ilke imza attık. Şimdi de yeni ürünler ve yeni bir sunum tarzı ile mağazalarımızın içine konumlandıracağımız KF Mutfak ile günün her saatinde müşterilerimize sağlıklı ve doyurucu alternatif lezzetleri sunuyoruz. Komşufırın’ın ekmek konusunda bilinen uzmanlığı ve sunduğu çeşitliliğinin bir yansıması olan ilk KF Mutfak, Etiler mağazamızda açıldı. Hedefimiz 2017 yılında mevcut 25 mağazamızda ve yeni açılacak mağazalarımızın tamamının içinde de KF Mutfak açmak” dedi.

Menü tüketici taleplerine göre değişecek

KF Mutfak’la hızlı bir öğün için sağlıklı, taze, besleyici ve güvenilir ürünler tüketmekten vazgeçmeyenlerin uğrak noktası olmayı hedefleyen Komşufırın, lezzetli ekmekler ve taze içeriklerle hazırlanan ekmek arası, ekmek üstü lezzetleri ile hızlı bir öğünü, sağlıklı ve doyurucu bir deneyime çeviriyor. Klasik sokak lezzetlerinden, batılı mutfaklardan ilham almış gurme tatlara kadar farklı damak tatlarına hitap eden KF Mutfak menüsü, mevsimsel değişimler ve tüketici taleplerine göre değişecek.

