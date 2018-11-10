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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Konkordato' alarmı!

10 Kasım 2018, Cumartesi 21:24
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugüne kadar 356 firmanın konkordato ilan ettiğini açıkladı.

Son günlerde artan konkordato ilânlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir taslak üzerinde çalıştıklarını söyledi. Pekcan, bugüne kadar 356 firmanın konkordato ilân ettiğini bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Ticaret Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçe görüşmelerinde konkordato ilânları da gündeme geldi. Görüşmelerde söz alan çok sayıda milletvekili, konkordato ilânlarına ilişkin bilgi istedi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ekonomik sıkıntılardan dolayı ticaret ve meslek erbaplarının, esnafın ciddî sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, “Konkordato ilânları, basına yansıdığı kadarıyla son üç aydır önemli ölçüde artmış olup sanki otomatiğe bağlanmıştır. Yine, arkası önü mutlaka aydınlatılıp araştırılması gereken fabrika yangınları da büyük soru işaretlerine neden olmaktadır” dedi. Kalaycı, Ticaret Bakanı Pekcan’a, “Konkordato ilanlarıyla yangınlar konusunda yaptığınız bir çalışma, araştırma, inceleme var mıdır? Kaç firma konkordato ilan etmiş, ertelenen, yapılandırılan borçları ne tutardadır? Bunlar arasında kasıtlı davrananlar, istismar edenler tespit edilmiş midir?” diye sordu.

BİNLERCE KOBİ VAR

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, bugün KOBİ’ler suyun üstünde başını tutmaya çalıştığını ifade ederek, “Büyük şirketleri duyuyoruz, ama konkordato sürecine girmiş olan KOBİ’ler var binlerle ifade edilen” dedi. CHP’li Çetin Osman Budak, arka arkaya özellikle süt ürünlerinde ve gıda ürünlerinde konkordatolar beklendiğini, bununla ilgili acil tedbir alınmasını beklediklerini söyledi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de, art arda pek çok şirketin konkordato ilânını duyduklarını vurgulayarak, “Benim seçim bölgem Balıkesir’de de köklü firmaların bu şekilde istekleri var. Millî değerimiz olan bu firmaları kurtarmak için Ticaret Bakanlığı olarak bir çalışmanız var mı?” diye konuştu. 

EN ÇOK KONKORDATO İLÂNI İSTANBUL’DA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da “Konkordato da Adalet Bakanlığının takip ettiği bir proje. Adalet Bakanlığına biz de bakanlık olarak görüş veriyoruz ve hem borçluyu hem alacaklıyı koruyucu bir taslak üzerinde çalışılıyor, ama şu ana kadar konkordato ilân eden firma sayımız 356. İstanbul’da 132, Ankara’da 50, İzmir’de 27, Kocaeli’nde 26, Bursa 13, Hatay 11, Mersin 9, diğer iller 88 olmak üzere toplam 356 firmamız bulunmaktadır” dedi.

AA

Etiketler: konkordato
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