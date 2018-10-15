Konkordatolar sistemi tıkıyor

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, konkordatoların arttığı bu dönemde şirketlere yatırım çağrısında bulunarak, “Frene basar, çarkları yavaşlatırsak sonrasında tekrar hızlandırmak çok zor olur. Hep birlikte bu şekilde yürümeye devam etmek zorundayız. Bizim de şu anda yaptığımız bu.” diye konuştu.

Güral, ekonomideki gelişmelere karşın demoralize olunmaması gerektiğini ifade ederek, şirketlerin, günün şartlarını göz önünde bulundurarak imkanları doğrultusunda yatırımlara devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Böyle ekonomik dönemlerde her zaman fırsatlar da olacağına işaret eden Güral, “Her zaman için fırsatları kolluyoruz. Yatırımlarımızı gerçekleştirirken de günlük çalışmaları yaparken de fırsatları kollamalıyız. Fırsatlar artık eskisi gibi fazla sayıda çıkmıyor ama az sayıda çıkanı da zamanında iyi değerlendirebilmek lazım. Her sektör ve meslek için böyle. Bunlardan gözümüzü ayırmamamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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