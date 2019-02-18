Konut satışlarında sert düşüş

Ocak ayında konut satışları bir önceki aya göre yüzde 46.7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 24.8 geriledi.

Söz konusu ayda banka kredili satışlar yüzde 77.2 oranında düşüş gösterirken, hem ilk hem ikinci elde daralma kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde Ocakta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 46.7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 azalarak 72 bin 937 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 455 konutla ilk sırada (yüzde 18.4) yer aldı. İstanbul’u 6 bin 785 konut satışıyla (yüzde 9.3) Ankara, 3 bin 795 konut satışıyla (yüzde 5.2) İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla Ardahan, 9 konutla Hakkari ve 17 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. İlk defa satılan konut sayısı Ocak’ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 31 bin 48’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42.6 oldu. İkinci el konut satışları da Ocak’ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 azalış göstererek 41 bin 889 olarak gerçekleşti. Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları, Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81.9 artarak 3 bin 168 oldu.

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