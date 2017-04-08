KONUTDER Başkanı Elmas’ın sözleri şaşkınlık meydana getirdi!

KONUTDER Başkanı Altan Elmas’ın “Biz yürürsek Türkiye yürür, biz durursak Türkiye durur’ cümlesi, yeni büyük fabrikaların açılmadığı bir ortamda şaşkınlık meydana getirdi.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, 2017 yılı ile gelecek 20 yılda gündemin kentsel dönüşüm olması gerektiğini belirterek, “Türkiye’de dönüştürülmeyi bekleyen 6,5-7 milyon civarında konut bulunuyor. Tabiî dönüşümün hızlanması gerektiğini düşünüyoruz. Her yıl 300 bin konut üretimi kentsel dönüşüm ile gerçekleştirilmeli.” değerlendirmesinde bulundu. Elmas, Türkiye ekonomisini 2016 yılında gayrimenkul sektörünün sırtladığını belirterek, “Ülkemiz geçen yıl yüzde 2,9 büyüme gösterirken gayrimenkul sektörü yüzde 7,2 büyüme ile en çok büyüme kaydeden sektör oldu. 15 Temmuz hain darbe sürecinde yani üçüncü çeyrekte dahi sektör yüzde 1,8 büyüme gösterdi ve küçülmeyen tek sektör oldu. Öte yandan istihdama da en çok katkı sağlayan sektör olduk. 15 Temmuz sürecinde gelecek endişesi yaşanırken, milletimiz hala sokaktayken 1 Ağustos tarihinde en büyük kampanyamızı başlattık. Bu kampanya ile en çetin şartlar altında dahi her birimizin çok şey yapabileceğini gösterdik” dedi. Elmas, ayrıca, “Firmalarımız kârlarından ciddi fedakârlıklar yaparak çok başarılı satışlar gerçekleştirdi. Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk.” ifadesini kullandı.

EKONOMİNİN DURUMUNU ORTAYA KOYUYOR!

Sektörün 2017 ilk çeyrek sonunda 154 bin ilâve istihdam ile en çok istihdam sağlayan sektör olduğunu bildiren Elmas, “Buradan da anlaşılacağı gibi biz yürürsek Türkiye yürür, biz durursak Türkiye durur. Sektör olarak Türkiye için önemimizin ve sorumluluğumuzun farkındayız. Sanayi çarklarının yüzde 30’u bizim üretimimizle dönüyor. Söz konusu rakamlar büyük fedakârlıkların sonucu ortaya çıkıyor. Döviz kuru artışının maliyetleri yükseltmesine rağmen sektör olarak konut fiyatlarına yansıtmadık. Mart ayında birçok sektörde yüzde 1,2 ila yüzde 2 arasında fiyat artışı yaşanmasına karşın konut sektöründe sadece yüzde 0,4 artış yaşandı. Bu da konut fiyatlarının halen çok cazip ve erişilebilir olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

***

Konuyla ilgili içerikler:

Tedirgin eden gerçekler!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/tedirgin-eden-gercekler_407185

İlk kentsel dönüşümde sınıfta kaldık: ''Ortak alanımız 4 tane bank''

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/ilk-kentsel-donusumde-sinifta-kaldik-ortak-alanimiz-4-tane-bank_415283

Konutlar dönüşüyor, alışkanlıklar dönüşemiyor: Kentsel dönüşüm nasıl olmalıdır?

İzmir'de kentsel dönüşümün sembolü haline gelen Örnekköy ve Uzundere'deki sosyal konut alanlarına yerleşen vatandaşların yeni yaşam biçimleri ve beklentileri akademisyenlerin araştırma konusu oldu.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/konutlar-donusuyor-aliskanliklar-donusemiyor-kentsel-donusum-nasil-olmalidir_392428