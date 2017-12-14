Konya'ya turist getirene 6 bin dolar teşvik

Seyahat acentelerine uçak başına 6000 dolar destek sağlayan uygulamaya Konya Havalimanı da dahil edildi.

Turist getiren seyahat acentelerine uçak başına 6000 dolar destek sağlayan uygulamaya Konya Havalimanı da eklendi. Bakanlar Kurulu'nun turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkındaki kararda değişiklik yapılmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce alınan kararda adı geçen havalimanlarının yanı sıra Konya Havalimanına da tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak seferleriyle 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde turist getiren A Grubu seyahat acentelerine turistik uçak seferi başına 6000 dolar destek sağlanacak. Turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunması amacıyla geçen sene belirli süreler için verilen destek kapsamında daha önce 6 havalimanı yer alırken, 2017'de tüm yıla yayılan uygulamadan yapılan son düzenlemeyle bu sayı 15'e yükseldi. AA

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