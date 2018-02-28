Konyalı çoban, bakana seslendi: Az olsun herkesin olsun

Konya’da yaşayan çoban Ruşen Ali Gürbüz, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı bir videoda, koyun hibesi projesinde arazi sahibi olma şartının kaldırılarak 300 koyunun bir kişiye verilmesi yerine, azar azar her ihtiyacı olana verilmesi çağrısında bulundu.

Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Kadıoğlu Köyü’nde yaşayan çoban Ruşen Ali Gürbüz, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı bir videoda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya seslenerek, kırsal kalkınmayı destekleme amacıyla başlatılan koyun hibesi projesinde değişiklik yapılmasını ve arazi sahibi olma şartının kaldırılarak 300 koyunun bir kişiye verilmesi yerine, azar azar her ihtiyacı olana verilmesi çağrısında bulundu.

Proje kapsamında verilecek 300 koyun hibesinin, yüksek değerli arazi sahiplerine yönelik olduğunu belirten çoban Gürbüz, bu projeden yoksulların faydalanamayacağını savundu. Çoban, Ruşen Ali Gürbüz, “Ben buradan sesimi Devlet büyüklerine ve Türkiye’ye duyurmak istiyorum. Bakın biz şu an çobanız. Videoyu çeken arkadaşımız da çoban. Şu an otlattığım kendi koyunum değil. Benim var 30-40 tane, başkasının var 40 tane, bana aylık vermişler ben koyun otlatmaya gidiyorum. Sayın Bakanımız Fakıbaba bize destek verecekti. Bu destek 300 koyun, yalnız bu destek 400 milyarlık arazisi olana veriliyor. Yeterli miktarda arazisi, mandırası, traktörü, tam bakım malzemeleri olana veriliyor. Tamam mandıram var, ama benim 400 milyarlık tarlam yok. Bu 400 milyarlık tarlası olan adam zaten köyün en zengin adamıdır. Sayın Bakanımız demiş ki, ‘çiftçiye, garibana destek olacağım’. Sayın Bakanım madem destek oluyorsunuz, herkese olun.” dedi.

‘Zengin olana yardım ediliyor’

Yoksul oldukları halde kendilerine yardım edilmediğinden yakınan çoban Gürbüz, “Bizler garibanız, ama bize yardım edilmiyor. Gidiliyor en zengin olana, hiçbir şeye ihtiyacı olmayana yardım ediliyor. Türkiyemizden Allah razı olsun. Vatanımız sağ olsun. Ama sayın Bakanım, madem 300 vermiyorsunuz, 100 ver, 50 ver ve herkese ver. Ben almak istiyorum, bakın aylıkla gidiyorum koyuna, alamıyorum. Çok istiyorum alamıyorum. Ben evliyim 2 tane çocuğum var, koyun güdüyorum. Şehre gidiyorum, şehirde olmuş kiralar ateş pahası. Asgarî ücret çok düşük. Ben kendimi nasıl geçindireyim. Konya’nın Kadıoğlu Köyü’nde şu an 70-80 tane genç bekâr. Sırf bu yoksulluk yüzünden. Ama adamın mesleği olsa veya 300 koyun denildiği gibi verilse, adam orada çalışır. Hem devlet vatandaşına yardım etmiş olur. Ama alamıyor. Koyunlar zengine veriliyor. Kısacası, benim yorumum şudur; seviyeli olarak konuşmak gerekirse, sayın Bakanımız, sayın Fakıbaba, az verin herkese verin.” diye konuştu.

Fakıbaba: Proje yanlış anlaşıldı

Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsal kalkınmayı destekleme amacıyla başlatılan ‘Her Aileye 300 Koyun’ projesinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Bakan Fakıbaba, açıkladığı projenin kamuoyu tarafından yanlış anlaşıldığını belirterek, yaptığı yeni ve detaylı açıklamasında, verilecek koyun hibesinin yalnızca belirli şartlar dahilinde ve belirli kişilere verileceğini duyurdu.

Haber: Cemil Said Demirdöğmez