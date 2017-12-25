Köprü ve otoyollardan 124 milyon lira geldi

Kasım ayında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyollardan elde edilen gelir 124.8 milyon lira oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, kasım ayında 32 milyon 428 bin 416 TL'si 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden, 92 milyon 410 bin 631 TL'si de paralı otoyollardan olmak üzere toplam 124 milyon 839 bin 47 TL gelir elde edildi.

Bu ayda 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden çift yönlü olarak geçiş yapan araç sayısı 16 milyon 117 bin 40 olurken, otoyolları ise 27 milyon 536 bin 266 adet araç kullandı. Böylece köprüler ile otoyollardan geçiş yapan araç sayısı toplam 43 milyon 653 bin 306 oldu.