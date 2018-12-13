Kotasız tarife cep yakacak

Türkiye’de internette 1 Ocak 2019’da kaldırılması planlanan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması sonrası için açıklanan yeni tarifelerin fiyatları, cep yakacak.

Türkiye’de internette 1 Ocak 2019’da kaldırılması planlanan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması sonrası için açıklanan yeni tarifelerin fiyatları, deyim yerindeyse dudak uçuklattı. Kamuoyuyla paylaşılan rakamlara göre 100 Mbps bağlantı hızı (100 GB AKK’li) için şu anda 98 TL’den başlayan paket fiyatlarında, yeni yıl ile birlikte 2.5 kat artış yaşanacak. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre, mevcut taahhüdü devam eden kullanıcıların paket fiyatları değişmeyecek (aylık kota aşılmazsa) ancak paketini yenileyecekler veya yeni aboneler için sözkonusu 100 Mbps’lik bir paket için aylık 350 TL’yi bulan rakamları gözden çıkarmak gerekecek. Mevcut bağlantı hızından taviz vermeden kotasız internet kullanmak isteyenleri kara kara düşündüren yüzde 250’yi bulan bu artışın enflasyona nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu.

Enflasyon üzerinde baskıyı arttırır

Ana harcama gruplarından olan ‘Haberleşme’nin TÜFE’de 3.91 puanlık ağırlığı bulunuyor. TÜİK’in açıkladığı Kasım 2018 verilerine göre TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.62 artış gösterirken, internet fiyatlarının da içinde yer aldığı Haberleşme Grubu’nda yıllık artış yüzde 9.56’da kalmıştı. Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) göre ise 2019 yılında enflasyonun yüzde 15.8, olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ancak internette AKK’nin kalkmasıyla ortaya çıkan yeni fiyatlar dikkate alındığında Haberleşme Grubu, yeni yılın daha ilk ayından enflasyon üzerindeki baskıyı arttıracak.