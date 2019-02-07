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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Kredi Garanti Fonu krediler için bankalara ödeme yapmıyor iddiası

07 Şubat 2019, Perşembe 23:22
Reuters'ın haberine göre, bankalara işletmelere kredi vermesi için kefil mekanizması olarak kurulan Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) ağustos ayından bu yana takipteki krediler için bankalara ödeme yapmadığı iddia ediliyor.

KGF garantörlüğünde işletmelere verilen, daha sonra işletmelerin ödemeyerek bankaların NPL'e attıkları ve KGF'nin yüzde 90'a aralığında garantör olduğu krediler bankalar tarafından tahsil edilemiyor.

Bankacılık kaynakları KGF'nin bankalara para ödememek için "bahaneler" bulduğunu ve eksik evrak gerekçesiyle süreci uzattığını iddia ederken, ekonomi yetkilileri ise bankaların mevzuata aykırı davranarak yeniden yapılandırmayı önermeden kredileri NPL'e attığını ve KGF'den tahsil etmek istediğini, bu yüzden de ödemelerin yapılmadığını belirtiyor.

KOBİ VE KOBİ DIŞI İŞLETMELERE KEFİL OLUYOR

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olan bir kurum. 2017 yılında ekonomiyi canlandırmak için devreye sokulan KGF kredilerini bankalar yoğun bir şekilde kullanmış hatta bankalar son yılların en büyük kredi büyümelerini bu dönemde sağlamıştı. Sisteme göre, işletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka KGF'den tazmin talebinde bulunuyor. KGF, işletmelere yüzde 90'a kadar oranda kefil olabiliyor.

Bir kaynak, "Normalde 1 ay içinde yapılan tahsilat, geçen Ağustos'tan bu yana yapılamıyor. KGF, başvurudan sonra 2 ay süre geçiyor, sonra eksik evrak var diye geri bildirim yapıyor. O evrak tamamlansa dahi başka bahaneler buluyor ve parayı yatırmıyor. Bankalar zaten yapılandırma imkanı olmayan kredileri NPL'e atıyorlar. Ancak KGF bunlara başka bahaneler bularak ödeme yapmıyor" dedi.

KGF: FİRMALAR KREDİLERİNİ YAPILANDIRABİLİR

Konuyla ilgili KGF'den Reuters'a yapılan açıklamada, geçen sene Ekim ayında Resmi Gazete'de yayınlanan karar hatırlatılarak, kredi verenlerin tazmin talebinde bulunmadan önce firmaya yapılandırma imkanı tanıması şartı getirildiği ifade edildi.

KGF açıklamasında "Bu karar kapsamında KGF, kredi veren tarafından yararlanıcıya yapılandırma imkanının sunulup sunulmadığını kontrol etmektedir. Bu imkandan yararlanan firmalarımız kredilerini yapılandırabilmektedir. Ancak firmalarımızın yapılandırma önerisini kabul etmediği durumlarda kredi verenlerin tazmin talepleri karşılanmaktadır."

'KAMU BANKALARI KGF'DE FRENE BASTI'

Kaynaklardan biri ayrıca son bir haftadır kamu bankalarının KGF'de frene bastığını ve artık kullandırım yapmayacağını belirterek, hükümetin özel bankaların artık KGF'yi kullandırmasını istendiğini ifade etti.

Kamu bankaları son dönemde düşük faizle başka bankaların kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının yapılandırılmasından, futbol kulüplerinin borç yapılandırmasına kadar pek çok alanda ön planda yer almıştı.

Etiketler: banka, kredi, para, borç
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